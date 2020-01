Unterhaltsamer Nachmittag beim VdK

Einen unterhaltsamen Nachmittag veranstaltet der VdK-Ortsverband Maßbach-Thundorf für seine Mitglieder am Samstag, 11. Januar, um 16 Uhr in der Theaterstube in Maßbach. Dabei stellt sich der neue Vorstand vor und wird zusammen mit Bürgermeister Klement und weiteren Ehrengästen langjährige Mitglieder des VdK ehren. Jedes anwesende Mitglied des OV Maßbach-Thundorf erhält einen Gutschein zur Einlösung in der Theaterstube. Für Musik sorgt Stefan Erhard, und Mundartgeschichten lesen Bernhard Schraut und Marie Luise Nieth. sek