Unterhaltsamer "Junggesellenabschied"

Die Theatergruppe Breitenbach-Mitgenfeld führt derzeit die Komödie "Junggesellenabschied", ein Dreiakter von Regina Rösch, in der Alten Schule in Breitenbach auf. Dabei zeigen die Laiendarsteller ihr Können und all das, was sie über Wochen einstudiert haben. In den Verwicklungen zum Geburtstag von Paula und der gewünschten Hochzeit von Manfred ist für reichlich Heiterkeit gesorgt, was das Publikum mit häufigem Applaus honoriert. Alle Aufführungen sind ausverkauft. Am Donnerstag, 28. März, wird für diejenigen, die keine Karten bekommen konnten, das Stück noch einmal außerplanmäßig aufgeführt. Karten gibt es da nur an der Abendkasse, solange der Vorrat reicht, teilen die Veranstalter mit. Der Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen des Theaterstücks sind am Freitag, 29. März, und Samstag, 30. März, um 19.30 Uhr, sowie die Abschlussvorstellung am Sonntag, 31. März, um 13.30 Uhr. Von den Einnahmen geht eine Spende an die "Helfer vor Ort": Dies gab Gabriele Sauer bekannt, die hinter und vor der Bühne mitwirkt. bmi/Foto: Ingeborg Morschhäuser