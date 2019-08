Unterhaltsamer Gang mit dem Nachtwächter

Rainer Kirch führt nun schon im 20 Jahr als Nachtwächter im historischen Gewand durch Münnerstadt. Geschichte erzählen in Geschichten, aufgelockert durch Anekdoten und Gesang - das bietet er für die Öffentlichkeit noch zwei Mal in diesem Jahr an den beiden Heimatspielsonntagen 25. August und 1. September an. Treffpunkt ist jeweils um 20 Uhr am Rathaus.

Am 1. September wird er noch dazu von den Trommlern und Pfeifern der Heimatspielgemeinde mit "musikalischer Kurweyl" unterstützt, denen dann auch die Einnahmen zugute kommen. Eine Anmeldung für den Rundgang ist nicht erforderlich. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren sind beitragsfrei. Für Gruppen besteht die Möglichkeit, unter Tel.: 09733/1402 bei Rainer Kirch Sondertermine zu vereinbaren. red/tm