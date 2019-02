Unterhaltsamer Filmabend für Senioren

Die "HerzoHeinzelmännchen" des Herzogenauracher Seniorenbeirats laden ein zum Filmabend für die Generation 60plus am Donnerstag, 7. Februar, um 18 Uhr im Generationenzentrum in der Erlanger Straße 16. Gezeigt wird die deutsche Komödie "Bis zum Horizont, dann links". Zu sehen ist ein sympathischer Seniorenspaß, in der die Darstellerriege um Ange-lica Domröse und Otto Sander zu Höchstform aufläuft. Ein Rentneraufstand über den Wolken: Um der Tristesse ihres Altenheims zu entfliehen, kapern rüstige Pensionäre während eines Rundflugs über "Meckpomm" das historische Flugzeug und entführen die Maschine ans Mittelmeer. Der Eintritt ist frei. red