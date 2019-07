Katzenbach 03.07.2019

Unterhaltsame Stunden in der Museumsscheune

Die Mitglieder des VdK-Ortsverband Katzenbach/Lauter/Waldfenster/Oehrberg treffen sich am Mittwoch, 10. Juli, zu einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen in der Museumsscheune in Katzenbach....