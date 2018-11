Unterhaltsame Kirche ist attraktiv

Platz nehmen durften die Kirchenbesucher diesmal nicht im Mittelschiff, sondern nur in den Nischen der zehneckigen Kirche. Die normalen Kirchenbänke wurden bei der besonderen Veranstaltung "Es werde" zur Bühne.

Das Publikum erlebte Licht, Klang und Tanz. Die Schöpfungsgeschichte wurde von Peter Grossmann gelesen und die Tänzer der Gruppe "Listen to Movement" übertrugen unter der Leitung von Wiebke Zetzsche das Gelesene nicht nur in Bewegung, sondern erweiterten den Blick auf gesellschaftliche Thematiken der heutigen Zeit. Live-Musik und der Einsatz von Lichteffekten eröffneten neue Perspektiven auf den Kirchenraum und auch auf die Schöpfungsgeschichte.

Ein Projekt von Sabrina Muck

Die Idee zu dieser Veranstaltung hatte Sabrina Muck, Vikarin an der Erlöserkirche. "Teil der Ausbildung zur Pfarrerin ist es, ein Gemeindeprojekt auf die Beine zu stellen", erklärte die Theologin. "Den Abend in der Gesamtleitung zu organisieren und auch daran mitzuwirken, war mein Projekt." Bewusst hat sie eine außergewöhnliche Form gesucht, Menschen mit Kirche in Berührung zu bringen. Das ist ihr, Wiebke Zetzsche und allen Mitwirkenden an diesem Abend gelungen: "Menschen in die Kirche einzuladen, die sonst nicht unsere Gottesdienste besuchen, war mein Ziel." Ein Blick in die Zuschauerreihen bestätigte, dass sie dieses Ziel an diesem Abend erreicht hat. red