Unterhalt ist Thema

Sind Eltern zu einem nicht überschaubaren finanziellen Risiko für ihre unterhaltsverpflichteten Kinder geworden? Immer mehr pflegebedürftige Senioren sind nicht imstande, mit ihrer Rente und Pflegeversicherung die Kosten für ein Pflegeheim zu bezahlen. Zuerst einmal springt das Sozialamt ein. Doch diese Ausgaben werden bei den Kindern des Pflegefalls unerbittlich zurückgeholt. Zwar gibt es Freibeträge und Richtlinien für deren Berechnung; doch viele Details bleiben offen. Somit unterscheidet sich Elternunterhalt ganz eindeutig vom Kindesunterhalt. Aufgrund der Altersstruktur und der leeren Sozialkassen wird das Sozialamt immer öfter anklopfen. Was tun, wenn die Zahlungsaufforderung vom Sozialamt kommt und für Kinder und Eltern gezahlt werden soll? Rund um das Thema "Sandwichgeneration - Unterhaltsverpflichtung gegenüber Kindern und Eltern" informiert Rechtsanwalt Ekkehard Nüßlein am Mittwoch, 17. April, um 19.30 Uhr im Gasthaus Melber, Höfener Hauptstraße 18 in Höfen. Der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV) lädt dazu ein. Der Eintritt ist frei. red