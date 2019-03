"Unterhalt" ist das Thema

Seit 2008 ist das neue Unterhaltsrecht in Kraft und hat sich in der Rechtsprechung manifestiert. Unterhaltsberechtigte werden heute viel früher dazu "verurteilt", für ihren Unterhalt selbst zu sorgen. Auch die Rangfolge hat sich verändert, Kinder kommen zuerst, erst dann können ehemalige Partner ihre Ansprüche geltend machen.

Der Vortrag zum Thema "Unterhalt - Wer zahlt was und wie viel an wen?" gibt einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung sowie die wichtigsten Berechnungsgrundlagen. Rechtsanwalt Ekkehard Nüsslein referiert am Mittwoch, 20. März, um 19.30 Uhr im Gasthaus Melber, Höfener Hauptstraße 18. Der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV) lädt alle Interessierten ein. Der Eintritt ist kostenfrei. red