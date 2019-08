Unterhaid feiert Kirchweih

Traditionell findet am ersten Sonntag im September die Unterhaider Kirchweih statt. Deshalb lädt der Ortskulturring zur Aufstellung des Kirchweihbaums am Samstag, 31. August, um 15 Uhr ein. Dazu spielt der Blasmusikverein Oberhaid. Anschließend findet am Dorfplatz ein gemütliches Beisammensein statt. Höhepunkt ist am Sonntag, 1. September, um 9 Uhr der Festgottesdienst in der Kuratiekirche St. Barbara. Anschließend wird zum Frühschoppen in die Gaststätte "Gambrinus" eingeladen. Um 13.30 Uhr steigt das Gaudi-Fußballspiel der Jugend am Dorfplatz. Zum Ausklang findet am Montag um 9 Uhr eine heilige Messe statt. Weiter geht es um 10 Uhr mit einer Schafkopfrunde ("Gambrinus"), bevor um 14.30 Uhr der Gaasbock durch Unterhaid reitet. Hahnenschlag ist dann um 16 Uhr ("Gambrinus"). red