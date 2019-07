Unter Wasser tanzen die Krabben, die Taucher und die Quallen

Die Kindertagesstätte Sankt Kilian Obertheres feierte ihr Sommerfest. Im Mittelpunkt standen die Aufführungen der Buben und Mädchen.

Seit letztem Herbst nimmt die Kita am Modellprojekt "Medienkompetenz in der Frühpädagogik" des bayerischen Staatsministeriums teil. Dies zog sich wie ein roter Faden durch die Aufführung, egal ob mit Kindermund, als Videosequenz oder in animierten Filmen, die im Vorfeld vom pädagogischen Personal gemeinsam mit den Kindern produziert worden sind.

Dazwischen zeigten die Kinder ihr Können in den selbst gewählten Aktionen. So gab es bunte Fische, tanzende Krabben ein riesiges U-Boot mit Tauchern, Quallen, Haien und Meerjungfrauen. Natürlich kam auch der Umweltschutz nicht zu kurz, denn nur in einem sauberen Meer können sich die Bewohner wohlfühlen.

In der Unterwasserwelt

Die Kinder sangen und tanzten durch die liebevoll und sehr ansprechend dekorierte Kulisse der Unterwasserwelt auf der Bühne der TV-Halle. Am Ende erhielten sie tosenden Applaus für ihre genialen Leistungen.

Dank des Elternbeirats und der Vorstandschaft war für das leibliche Wohl gesorgt und die Kinder konnten in der Hüpfburg spielen, basteln, sich schminken, Stockbrot backen und Meeresschaum essen. red