Die Wetterprognosen stehen gut für das Wochenende, so dass die Veranstalter des Festes der drei Vereine in Rothhausen beschlossen haben, die Frankenräuber zur Gauschützenproklamation am Samstag, 20. Juli, unter freiem Himmel am Schulsportplatz auftreten zu lassen. Um 17.30 Uhr ist zunächst ein Festzug, zu dem 41 Vereine ihre Zusage gegeben haben. Die Aufstellung erfolgt am Triebweg und am Kreuzbergweg. Um zusätzlichen Parkraum für die Festzugteilnehmer zu schaffen, wird das Ausweichfußballfeld neben der Lauer bereit gehalten. Das Festprogramm wird am Sonntag, 21. Juli, mit der Weihe der neuen Feuerwehrspritze fortgesetzt. Am Nachmittag gibt es einen Kinderflohmarkt und Belustigungsspiele rund um den Fußball. sek