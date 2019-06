Unter freiem Himmel

Es sind zwölf, manchmal 15 oder mehr Teilnehmer, die zum offenen Bewegungstreff auf der Wiese in der Von-Ketteler-Straße in Forchheim-Nord kommen. Egal, ob es warm oder kalt ist, die Frauen und Männer haben das ganze Jahr über Freude daran, sich unter Anleitung von Fabiola Reges-Huber zu bewegen. Der Treff, der vom Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus angeboten wird, besteht seit einem Jahr. An der Gymnastik kann jeder ohne Anmeldung kostenlos teilnehmen. Nicht die Leistung, sondern der Spaß an der Bewegung in Gemeinschaft stehen laut Veranstalter im Mittelpunkt. Und der Petrus meint es mittwochs von 9 bis 9.45 Uhr - so die Erfahrungen - besonders gut. Einmal erst musste das Angebot wegen starken Regens ausfallen. Wenn das nicht lohne, auch einmal vorzuschauen, fragt der Ausrichter. red