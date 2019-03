"Unter einem Dach" startet am Montag

Das Theaterprojekt "Unter einem Dach" von E.T.A.-Hoffmann-Theater, Wolfsschlucht und dem Seelsorgebereich im Bamberger Westen für Jugendliche von 14 bis 18 Jahren startet am Montag, 1.April, um 17 Uhr. Die Proben finden ab dann immer montags von 17 bis 19 Uhr im erlebnispädagogischen Kompetenzzentrum Wolfsschlucht statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen zum Schnuppern sind per Mail mit Stichwort "Dach" an manuel.zimmer@donboscobamberg.de möglich. Das Projekt "Unter einem Dach" wird gefördert durch "Zur Bühne", das Förderprogramm des Deutschen Bühnenvereins im Rahmen von "Kultur macht start. Bündnisse für Bildung." red