Unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Mittwochabend haben Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth einen 34-jährigen Fahrer aus Spanien mit seinem ausländischen Fahrzeuggespann auf dem Gelände der Rastanlage Fränkische Schweiz in Richtung Berlin kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen starken Geruch nach Marihuana im Innenraum des Autos fest. Da die Durchsuchung des Mannes sowie des Fahrzeugs negativ ausfielen, lag der Verdacht nahe, dass der Fahrer kurz vor der Kontrolle beziehungsweise während der Fahrt die Drogen konsumiert haben muss. Ein vor Ort durchgeführter Urintest verlief positiv, woraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Den Fahrer erwarten ein hohes Bußgeld und mehrere Punkte in Flensburg. Die Fahrt endete vorerst in Pegnitz. pol