Unter Drogeneinfluss unterwegs

Zivile Beamte der Polizeiinspektion Bad Kissingen hielten am Montagabend im Stadtgebiet ein Fahrzeug zu einer Kontrolle an. Im Kofferraum des Fahrzeugführers konnten Reste einer Cannabispflanze aufgefunden werden. Zudem nahmen die Beamten bei dem Studenten drogentypische Ausfallerscheinungen wahr und ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Der Mann gab zu, am Tag zuvor einen Joint geraucht zu haben. Nach Auswertung der entnommen Blutprobe muss er nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen, schreibt die Polizei. pol