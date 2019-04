Unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Montagvormittag haben Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth einen Opel Zafira mit slowenischer Zulassung an der Autobahnausfahrt Trockau angehalten. Bei der Kontrolle fielen den Polizisten drogentypische Auffälligkeiten beim 31-jährigen Fahrer auf. Der Slowene gab den Konsum von Haschisch zu. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt nach Berlin, veranlassten eine Blutentnahme und zeigten ihn an.