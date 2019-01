Unter Drogeneinfluss gegen Brückengeländer

Am Donnerstagnachmittag ist ein 18-jähriger Opel-Fahrer in der Verlängerung der Karl-Bröger-Straße gegen ein Brückengeländer gefahren. Er entfernte sich im Anschluss unter Mitnahme seiner Kennzeichen von der Unfallstelle. Er konnte kurze Zeit später an der Unfallstelle angetroffen werden, als er seinen Pkw abschleppen wollte. Da er offensichtlich unter Drogeneinfluss gefahren war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht sind die Folge.