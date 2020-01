Unter Drogeneinfluss gefahren

Ein Audi mit polnischem Kennzeichen hat das Interesse der zivilen Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth auf der Autobahn bei Pegnitz geweckt. Die Fahnder hatten am Mittwochvormittag den richtigen Riecher. Bei der Kontrolle des 23-jährigen Fahrers stellten sie drogentypische Merkmale fest, was ein Test bestätigte. Der junge Mann musste daher zur Blutentnahme in ein Krankenhaus und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er muss sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinwirkung verantworten.