Unter Drogeneinfluss gefahren

In der Nacht vom Montag auf Dienstag hat eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth einen Peugeot mit polnischer Zulassung auf dem Autobahnparkplatz Sophienberg kontrolliert. Das Fahrzeug war auf der A 9 in Richtung München unterwegs. Der 24-jährige Fahrer aus Polen zeigte bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten. Nachdem ein Drogenschnelltest den Verdacht der Beamten bestätigte und positiv auf Amphetamin und THC reagierte, wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Fahrt endete somit in Bayreuth. Der Mann wurde wegen der Drogenfahrt angezeigt. pol