Unter Drogeneinfluss: Fahrerwechsel

Am frühen Silvesterabend fiel Beamten der Polizeidienststelle Bad Brückenau ein roter Kleinwagen im fließenden Verkehr auf, in dem zwei junge Männer saßen. Kurz bevor diese im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle gestoppt wurden, konnten die Polizeibeamten beobachten, wie beide Personen einen schnellen Fahrerwechsel vollzogen. Offensichtlich um die Streifenbesatzung hinsichtlich des Fahrers zu täuschen. Da dies den aufmerksamen Polizisten aber nicht entging, wurde kurz darauf der eigentliche Fahrzeuglenker einer Kontrolle unterzogen. Hierbei war der Grund für dieses "Manöver" auch schnell gefunden. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, wurden bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, was eine Bußgeldanzeige sowie Fahrtuntersagung zur Folge hatte. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen hatten die Beamten dann gegen einen Fahrerwechsel nichts mehr einzuwenden. pol