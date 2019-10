Ein 32-jähriger Mann ist am Montagmorgen in Gremsdorf im Brückenweg kontrolliert worden. Der Mann fuhr mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen und ein Drogenschnelltest schlug bei ihm auf verschiedene Drogen an. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er durfte natürlich nicht weiterfahren. Ihn erwartet eine Anzeige wegen fehlendem Versicherungsschutz und des Fahrens unter Drogeneinwirkung. pol