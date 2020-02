Unter Drogeneinfluss am Steuer

In eine Verkehrskontrolle geriet am Donnerstagabend ein 18-jähriger Autofahrer. Bei der Überprüfung bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten. Zudem gab der junge Mann bei der Befragung an, einen Joint konsumiert zu haben. Daraufhin wurde die Weiterfahrt sofort untersagt und eine Blutentnahme veranlasst. Der 18-Jährige wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie einer Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt.