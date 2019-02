Unter Drogeneinfluss am Steuer

Ein 39-jähriger Verkehrsteilnehmer wurde am Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr, einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Nüdlingen unterzogen. Die Polizeibeamten, die den Mann gestoppt hatten, stellten bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Sie ordneten einen Drogentest an, der positiv ausfiel. Der Fahrzeugschlüssel des 39-Jährigen wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. pol