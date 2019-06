Unter Drogen Unfall gebaut

Als er an der Anschlussstelle Bamberg die Autobahn verlassen wollte, kam am Sonntagvormittag der 37-jährige Fahrer eines Mercedes auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen mehrere Richtungswarntafeln. Dabei wurde sein Fahrzeug an der linken Seite massiv beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrer eindeutige Hinweise auf Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogentest verlief zudem positiv, so dass eine Blutentnahme fällig wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 26 000 Euro.