Unter Drogen und zu schnell am Steuer

Nichts gebracht hat es einem 38-Jährigen, der Polizei in der Nacht auf Dienstag einen Drogenvortest zu verweigern. Kurz nach Mitternacht war einer Steife der Polizeiinspektion Höchstadt ein Fahrzeug aufgefallen, das mit zu hoher Geschwindigkeit vom Gewerbegebiet Gremsdorf Richtung Höchstadt fuhr. Das Auto wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, wobei der 38-jährige Fahrer deutliche drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Ihm wurde ein Drogenvortest angeboten, was er allerdings vehement verweigerte. So musste er mit zur Dienststelle kommen, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Mann muss sich nun wegen einer Drogenfahrt verantworten. pol