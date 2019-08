Drogentypische Ausfallerscheinungen stellte die Polizei bei einem 32-Jährigen fest, als sie ihn am Samstagnachmittag im Bereich Motten kontrollierten. Schließlich gab er zu, dass er in der Nacht zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet. Im weiteren Verlauf gab der junge Mann an, dass er ein Butterflymesser besitzen würde. Das wurde natürlich sofort sichergestellt. Jetzt erwarten den Mann zwei Anzeigen. pol