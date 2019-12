Unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Steuer

Mehrere Drogen- und Alkoholfahrten hat die Höchstadter Polizei am Freitag und am Samstag beendet. Bei der Kontrolle eines auswärtigen 22-jährigen Autofahrers im Gewerbepark Gremsdorf stellten die Beamten am Freitagmorgen um 8.10 Uhr drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeige erstattet.

Am Freitagmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass zwischen Dutendorf und Oberwinterbach ein Auto mit den rechten Rädern im Graben steht und der Fahrer offensichtlich im Fahrzeug schläft. Kurz darauf fuhr er wieder los, kam bei schneebedeckter Fahrbahn in einer Rechtskurve zwischen Oberwinterbach und Ochsenschenkel nach links aufs Bankett und fuhr eine rotweiße Kurventafel samt Rohrständer um. Trotz des Unfalls setzte er die Fahrt fort. Im weiteren Verlauf kam er in der Linkskurve unmittelbar vor der Einmündung nach Frickenhöchstadt nach rechts in den Graben und das Fahrzeug blieb liegen. Die Streife stellte bei dem unverletzten 44-jährigen Fahrer einen Alkoholwert von annähernd 2,5 Promille fest. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und Anzeige erstattet.

Am Freitagabend gegen 22 Uhr wurde bei der Kontrolle eines 67-jährigen Autofahrers in Adelsdorf festgestellt, dass dieser die 0,5-Promille-Grenze überschritten hatte. Auch gegen diesen Fahrer wurde Anzeige erstattet.

Am Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr wurden im Gewerbepark in Gremsdorf bei der Kontrolle eines ausländischen Autofahrers, der sich auf der Durchreise befand, drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der 22-Jährige räumte den Konsum von THC in den Vortagen ein. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Bei der Durchsuchung des Autos wurden geringe Mengen Haschisch und Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Der Fahrer musste seine Fahrt für 24 Stunden unterbrechen und eine Sicherheitsleistung hinterlegen. pol