Unter Drogen mit dem Auto gefahren

Eine Streife der Polizei Ludwigsstadt überprüfte am Mittwochnachmittag einen 19-jährigen Audi-Fahrer in Windheim. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der junge Mann deutlich unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen den Mann wird ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, so dass er mit einer Geldbuße von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen muss. pi