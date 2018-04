Unter Drogen ins Heck eines stehenden Audi S8

Ein 20-Jähriger fuhr mit dem VW-Tiguan seines Vaters am Freitagabend auf der B 173 von Lichtenfels in Richtung Trieb. An der Michelauer Abfuhr stand ein 27-Jähriger mit dem Audi S8 seiner ein Jahr älteren Beifahrerin. Der VW-Fahrer erkannte den Pkw zu spät und fuhr in das Heck des Audi. Bei der Unfallaufnahme wurden bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen und bei einem Schnelltest Rückstände von Betäubungsmitteln im Urin festgestellt, weshalb die Staatsanwaltschaft informiert wurde. Es wurde eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines angeordnet. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 5000 Euro. Bei der anschließenden Überprüfung in der Wohnung des Unfallfahrers wurden noch Cannabissamen und diverse Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln gefunden.