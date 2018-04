Unter Drogen auf der A 9

Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth hielten am Donnerstagvormittag einen Kleintransporter am Autohof Himmelkron an. Bei der Kontrolle des 32-jährigen polnischen Fahrers fanden sie in seiner Bekleidung eine geringe Menge Marihuana und Amphetamin. Zudem stand er unter Drogeneinfluss, was ein Test bestätigte. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung der Rauschmittel und die Unterbindung der Weiterfahrt waren die Folgen. Der 32-Jährige wird sich demnächst wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. pol