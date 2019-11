Unter Drogen am Steuer

Drogentypische Auffälligkeiten zeigte ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Kulmbach bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagnachmittag in Himmelkron. Die Beamten der Polizei Stadtsteinach führten einen Drogenvortest durch, der ihren anfänglichen Verdacht bestätigte, denn der Test reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Den jungen Mann erwarten nun ein einmonatiges Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. pol