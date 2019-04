Unter Drogen am Steuer

Bei der Kontrolle eines Pkw-Fahrers stellte eine Streife der Polizei am Samstagabend um 22.15 Uhr fest, dass sich der Fahrer drogenkonsumtypisch verhielt. Der 19-Jährige gab schließlich zu, vor der Fahrt Drogen genommen zu haben. Nach der Blutentnahme wurde der Heranwachsende wieder entlassen. Eine Strafanzeige wegen Drogenerwerbs und die Bußgeldanzeige folgen. Gastwirt und die Polizei beleidigt Am frühen Samstagabend gegen 20 Uhr kam ein sichtlich betrunkener Mann in ein Gasthaus und wollte von dem Gastwirt im Bamberger Osten ein Bier haben. Nachdem der Wirt ihn aus der Gaststätte hinaus führte, beleidigte der 24-Jährige diesen. Der Gastwirt rief die Polizei und in der folgenden Fahndung konnte der Mann durch die Zivilstreife der PI Bamberg-Stadt in der Schwarzenbergstraße festgestellt und festgenommen werden. Ab der polizeilichen Maßnahme beleidigte der Beschuldigte alle Polizeibeamten, die an der Festnahme beteiligt waren. Er wurde zur Ausnüchterung in die Haftzelle der PI Bamberg-Stadt verbracht. Die Strafanzeigen wegen Beleidigung werden erstellt.