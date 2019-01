Unter Drogen am Steuer

In der Nacht auf Samstag wurde in der Bayreuther Straße ein 21-jähriger Opel-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Drogentest verlief positiv. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige.