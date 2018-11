Unter Drogen am Steuer

Beamte der Stadtsteinacher Polizei hielten am Samstagnachmittag einen silberfarbenen Mazda an. Bei der Routinekontrolle stellten sie beim 23-jährigen Fahrer typische Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Bei einem sofort durchgeführten Drogentest bestätigte sich der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der 23-Jährige musste anschließend den Fahrzeugschlüssel abgeben und im Klinikum eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den jungen Fahrer erwartet nun ein hohes Bußgeld, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. pol