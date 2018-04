Höchstadt a. d. Aisch vor 14 Stunden

Unter Drogen am Steuer

In eine Verkehrskontrolle der Höchstadter Polizei geriet am Montag gegen 21 Uhr in der Großen Bauerngasse ein 20-jähriger Autofahrer. Für die Beamten ergaben sich deutliche Anhaltspunkte, dass der Man...