Unter Drogen am Steuer unterwegs

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigsstadt am Dienstag in den frühen Abendstunden bei einem 27-jährigen BMW-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Urin-Vortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme in der Helios Frankenwaldklinik Kronach durchgeführt. Zudem wurde noch eine kleine Menge Cannabis bei dem Betroffenen gefunden. Auf den Fahrer kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung und Drogenbesitzes zu. pol