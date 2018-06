Unter Drogen am Steuer erwischt

red



Bei Verkehrskontrollen im Dienstbereich der Polizei Haßfurt fielen den Beamten bei zwei Fahrern drogentypische Merkmale auf. Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.Am Vormittag wurde in der Straße "Am Stadtsee" in Zeil der Fahrer eines Peugeots angehalten und kontrolliert und am Nachmittag wurde die Fahrerin eines Hyundai in Knetzgau zur Kontrolle gestoppt.