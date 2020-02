Unter der Stange "die Biege" machen

Eine ausgelassene Stimmung herrschte in der Samstagnacht beim Turnerfasching in der Angerturnhalle. Zu vorgerückter Stunde hatten sich nach etwas zähem Beginn eine Vielzahl prächtig kostümierter Narren eingefunden, die das letzte Faschingswochenende noch einmal in vollen Zügen genießen wollten.

Sie wurden nicht enttäuscht. Dafür sorgte schon DJ Wichwahn mit seinen Partykrachern, die die Kostümierten immer wieder auf die Tanzfläche lockten. Es war eine gelungene Mischung aus aktuellen Hits und eine Reminiszenz an frühere Zeiten. Wer wollte, konnte da die verschiedensten Tanzstile ausprobieren. Die reichten vom Rock and Roll und Twist über Lambada, Macarena bis hin zum Limbo. Ganz spontan entwickelte sich da ein kleiner Wettstreit beim Tanz unter der Stange, die von einigen weniger sportlichen Teilnehmern allerdings kontraproduktiv einfach überstiegen wurde.

Extrem sportlich ging es dagegen noch einmal beim Auftritt der "Goldbärenbande" zu, bestehend aus den Wettkampfturnern des TV Michelau. Die hatten schon beim Weiberfasching mit ihren halsbrecherischen Salti und extrem hohen Pyramiden für Furore gesorgt und konnten sich auch diesmal der Zugabe- Rufe sicher sein.

Heute Faschingszug

Nach einer Atempause am heutigen Rosenmontag kommt Michelau am morgigen Faschingsdienstag noch einmal so richtig auf Touren. Der Zug der Narren bewegt sich durch die Straßen der Korbmachergemeinde. Wegen der Baumaßnahme an der Johann-Puppert-Schule wird der Zug in diesem Jahr vom Anger aus starten. Die Teilnehmer treffen sich dort ab 9.30 Uhr und starten um 11 Uhr den Zug durch die Gemeinde.

Den Brennpunkt des Geschehens dürfte dabei der Kirchplatz bilden, wo sich vor der Sparkasse und im Bereich der Gastwirtschaft "Krone" die meisten Zuschauer befinden. Dort kommt der Zug gleich zweimal vorbei, der ansonsten folgenden Verlauf nimmt: Anger - Plärrer - Kirchplatz - Bachstraße - Alte Poststraße - Schillerstraße - Neuenseer Straße - Kirchplatz - Schneyerstraße - Lahmstraße - Dr.-Martin-Luther-Straße - Plärrer - Anger. Dort endet der Zug gegen 12 Uhr.

Die legendäre Aprés-Ski-Party des TV Michelau findet direkt im Anschluss als Open Air auf dem Anger statt. kag