Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen

Auf ihren fahrbaren Untersatz verzichten müssen demnächst drei Autofahrer, die am Donnerstagnachmittag und in der Nacht auf Freitag unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit ihren Fahrzeugen im Coburger Stadtgebiet unterwegs waren. Bei der Kontrolle eines 19-Jährigen am Donnerstag um 14.30 Uhr mit seinem Mini in der Rodacher Straße erkannten die Beamten, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Es folgte eine Blutentnahme im Coburger Klinikum. In der Nacht zum Freitag kontrollierten die Beamten um 0.30 Uhr einen VW in der Seidmannsdorfer Straße. Aufgrund des Alkoholgeruchs beim Fahrer veranlassten die Beamten einen Alkotest. Dieser ergab einen Wert von 0,86 Promille. Um 3.30 Uhr ging den Beamten schließlich im Weichengereuth ein 30-Jähriger aus Bad Kissingen mit seinem VW ins Netz. Bei dem Fahrer, der deutlich nach Alkohol roch, zeigte der Alkomat 1,18 Promille an. Auch bei diesem wurde eine Blutentnahme im Coburger Klinikum durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. In allen drei Fällen unterbanden die Beamten die Weiterfahrt. pol