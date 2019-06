Unter Crystal Speed gegen Wegweiser

Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer kam am Sonntagmittag am südlichen Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den dortigen Wegweiser. An der Unfallstelle brachte ein Drogentest zu Vorschein, dass der Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Metamphetamin, auch Crystal Speed genannt, stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der gleiche Fahrer bereits in den Morgenstunden in Bamberg einen Verkehrsunfall unter dem Einfluss der Droge verursacht hatte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.