Unter Alkoholeinfluss wurde sie immer hysterisch

Tätlicher Angriff gegen Vollzugsbeamte in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollzugsbeamte, versuchte Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung - so lautete die Anklage gegen eine 23-jährige Kulmbacherin, die jetzt vor Gericht stand.

In der Nacht zum 30. Mai 2019 war die Polizei um 2.15 Uhr zu einem Einsatz in die Obere Stadt in Kulmbach gerufen. Dort war eine Schlägerei zugange. Als die Polizeibeamten eintrafen, konnten sie die Situation zunächst beruhigen. Sie erteilten einem aggressiven Mann einen Platzverweis.

Als "Kackspasten" beleidigt

Die Polizeibeamten waren schon wieder auf dem Weg zurück zum Streifenwagen, als die Angeklagte, die Freundin des Schlägers, ausrastete. "Sie schrie und beleidigte uns und nannte uns unter anderem ‚Kackspasten'", so ein Polizist im Zeugenstand. In ihrer Wortwahl sei die Frau sehr kreativ gewesen. Man habe sie mehrfach aufgefordert, die Beleidigungen zu unterlassen und nach Hause zu gehen, schließlich sei ihr ein Gewahrsam angedroht worden.

Unbeeindruckt davon machte die Angeklagte weiter, wurde schließlich von den Beamten festgehalten, wobei sie sich heftig wehrte und unter anderem nach dem Schienbein eines der Polizisten trat. "Den Gewahrsam ordneten wir an, da sie so aufgebracht war. Wir wollten eine weitere Eskalation verhindern", sagte einer der Polizeibeamten vor Gericht. Er habe schon öfter mit der Frau zu tun gehabt und gewusst, dass sie unter Alkoholeinfluss dazu neige, hysterisch zu werden.

Im weiteren Verlauf wurde die Angeklagte im Streifenwagen zur Polizeiwache gebracht. Trotz Fesselung der Hände auf ihrem Rücken schafft sie es, gewaltsam den Türgriff des Polizeiautos zu demolieren. Hierbei entstand ein Sachschaden von 200 Euro.

Insbesondere wegen des Vorwurfs des tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte stand eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Monaten im Raum. "Es ist aber immer zu prüfen, ob eine Freiheitsstrafe zur Einwirkung unerlässlich ist", sagte Richterin Sieglinde Tettmann, die die geständige Angeklagte in allen Anklagepunkten schuldig sprach.

2400 Euro Geldstrafe

Bei der Gesamtschau sei dies jedoch nicht der Fall, weshalb die Freiheitsstrafe in eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 20 Euro umgewandelt wurde. Dies auch in Anbetracht der Tatsache, dass die ledige Angeklagte ein dreijähriges Kind zu versorgen hat und aktuell nur von Krankengeld lebt.