Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Am Donnerstagnachmittag wollte der Fahrer eines Sattelzuges von der Autobahnabfahrt Oberthulba kommend nach links in Fahrtrichtung Reith abbiegen. Dabei missachtete der Sattelzugfahrer die Vorfahrt einer 17-jährigen Fahrerin eines Kleinkraftrades, so dass diese mit ihrem Fahrzeug gegen den Unterfahrschutz des Sattelaufliegers prallte. Dabei erlitt die Fahrerin mittelschwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Würzburg geflogen. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem unverletzten Fahrer des Sattelzugs Alkoholgeruch festgestellt, so dass ein Alkotest folgte. Dieser zeigte einen Wert von 1,30 Promille. Daraufhin kam es zu einer Blutentnahme. Da der Unfallverursacher in Deutschland keinen Wohnsitz hat, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Nach der Sachbearbeitung wurde der Mann wieder entlassen. Der Unfallschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. pol