Unter Alkoholeinfluss gegen Hoftor gefahren

Am frühen Sonntagmorgen ist bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass in der Eschenbachstraße ein Pkw gegen ein Hoftor gefahren sei und der Fahrer geflohen sei, ohne den Schaden zu melden. Aufgrund des Zeugenhinweises konnte der Fahrer ermittelt werden. Bei der Aufnahme der Personalien wurde festgestellt, dass der 18-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Am Pkw entstand Schaden von etwa 10 000 Euro. Der Schaden am Hoftor wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. pol