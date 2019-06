Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag, gegen 19 Uhr, stellte eine Streifenbesatzung in Arnshausen bei einem Pkw-Fahrer fest, dass er unter Alkohol stand. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 0,60 Promille, so dass der Fahrer seinen Weg zu Fuß fortsetzen musste. pol