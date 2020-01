Unsportliche Diebe

In der Katzogelhalle fand am Freitag zwischen 19.30 und 23 Uhr ein Tischtenniswettkampf statt. Daran nahmen auch zwei Männer aus Weismain und einer aus Mainleus teil. Nach dem Duschen mussten sie feststellen, dass sie während des Spiels bestohlen worden waren. Ein bisher unbekannter Dieb entwendete dem einen Geschädigten eine Jogginghose mit den Fahrzeugschlüsseln darin und einen Pullover, dem anderen wurde seine Brille aus der Jackentasche gestohlen, und dem Dritten wurden 24 Euro aus der Hose genommen. Zeugen, die zur Tatzeit in oder an der Halle waren und etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lichtenfels zu melden. pol