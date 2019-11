Neustadt bei Coburg vor 19 Stunden

Unsportlich: Diebstahl aus einer Sporttasche

Ein 42-jähriger Mann befand sich am Mittwochabend zum Sport in der Frankenhalle. In der Umkleide ließ er seine Sporttasche stehen. Daraus hat ein Unbekannter einen Bluetooth-Lautsprecher Megaboom der ...