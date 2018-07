Unsichere Fahrweise mit 2,02 Promille

pol



Einen sehr unsicher in Richtung Süden fahrenden VW Golf haben mehrere Verkehrsteilnehmer der Einsatzzentrale Oberfranken gemeldet. Eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth konnte das Fahrzeug wenig später am Parkplatz Sophienberg anhalten. Hier konnte der Alkomat die Ursache der auffälligen Fahrweise schnell klären: 2,02 Promille ergab ein Test beim 33-jährigen Fahrer aus Potsdam. Die Fahrt war beendet. Der Autoschlüssel wurde nach der üblichen Blutentnahme beim Fahrer sichergestellt. Seinen Führerschein hatte er, ebenfalls nach einer Trunkenheitsfahrt, bereits vor wenigen Wochen in Polen abgeben müssen.