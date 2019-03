Unsicher am Steuer

Eine 51-jährige Schwabacherin fiel am Dienstagnachmittag durch extreme Schlangenlinien auf der A 3 von Pommersfelden in Richtung Autobahnkreuz Fürth/Erlangen einem Zeugen auf. Der meldete den Vorfall der Erlanger Verkehrspolizei, die die Fahrt im Baustellenbereich am Kreuz Fürth/Erlangen stoppen konnte.

Die Fahrt war geprägt von extremen Schlangenlinien, wobei die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn in das Bankett abkam und von dort aus zurück quer auf die Hauptfahrbahn lenkte. Kurz vor einem Zusammenstoß mit der Mittelleitplanke lenkte sie dann ihr Fahrzeug wieder zurück auf die Fahrstreifen. Diese Fahrmanöver fanden des Öfteren bei Geschwindigkeiten zwischen 60 und 130 Stundenkilometern statt, wobei es regelmäßig zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer kam. Zusammenstöße bzw. Verkehrsunfälle konnten durch die Aufmerksamkeit der anderen Fahrzeugführer verhindert werden.

Ein Alkotest verlief negativ, jedoch gab die Frau an, Medikamente genommen zu haben, die zu der unsicheren Fahrweise führten. Daher folgte eine Blutentnahme

Der Fahrzeugschlüssel wurde an den Sohn übergeben, der das Fahrzeug sicher nach Hause gebracht hat. pol