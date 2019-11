"Unsere Originale" aus dem Kreis punkten

Was haben Pulled Beef, "Alter Fränkischer Satz", Shrub, Hutzeln, Angussalami, Erdbeerlimo, Bratwürste, "Vinator" und Spargel im Glas gemeinsam? Sie alle sind regionale Qualitätsprodukte aus dem Landkreis Haßberge und tragen ab sofort den Titel "Unsere Originale". Denn sie zählen zu den 170 Gewinnern des zweiten Spezialitätenwettbewerbs der Metropolregion Nürnberg und erhielten einen Platz auf der "Kulinarischen Landkarte".

Die feierliche Prämierung fand im Rahmen der Verbrauchermesse "Consumenta" am Thementag "Sanfte Hügel - Wo Tradition auf Erfindergeist trifft" in Nürnberg statt. Landrat Wilhelm Schneider, Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann, der Zweite Bürgermeister der Gemeinde Oberaurach, Hans Albert, und Bierprinzessin Kerstin Friedrich überreichten sichtlich stolz die Urkunden an die acht Siegerbetriebe aus dem Landkreis Haßberge, wie das Landratsamt mitteilte.

"So viele regionale Erzeuger und Direktvermarkter auszeichnen zu dürfen, freut mich ganz besonders. Hier kommt die Vielfalt an regionalen Produkten aus unserem Landkreis zum Ausdruck. Steigerwald, Haßberge und Maintal, alle Bereiche des Landkreises Haßberge bringen spannende, traditionsreiche, qualitativ sehr hochwertige und handgemachte Spitzenprodukte hervor. Als Schnittstelle von Wein- und Bierfranken nimmt der Landkreis Haßberge in Sachen Vielfalt an Regionalprodukten eine Spitzenposition in der Metropolregion Nürnberg ein", betonte Landrat Wilhelm Schneider bei der Prämierung der Wettbewerbsgewinner.

Hervorragend Präsentation

Auch die Regionalmanagerin Sonja Gerstenkorn freut sich über die hervorragende Präsentation der Direktvermarkter aus dem Landkreis Haßberge: "Aus dem Landkreis Haßberge wurden mit die meisten Bewerbungen für den zweiten Spezialitätenwettbewerb eingereicht. Das zeigt das große Engagement der regionalen Erzeuger. Diese Leidenschaft für das eigene Produkt ist es auch, was, gepaart mit den Einflüssen von Natur und Kultur im Landkreis Haßberge sowie viel Zeit und Handarbeit, zu regionalen Spezialitäten der Extraklasse führt. ,Unsere Originale' aus dem Landkreis Haßberge sind dieses Titels definitiv würdig", meint sie.

Im Anschluss an die Prämierung konnten die Messebesucher die ausgezeichneten Produkte verkosten und sich bei den Erzeugern persönlich über Herstellungsweisen und Wissenswertes rund um die "Originale" informieren. Einige der Sieger werden auch auf der Genussmesse "Kulinea" vom 28. Februar bis 1. März in Zeil mit einem eigenen Messestand vertreten sein und ihre Gewinnerprodukte informativ wie auch geschmacklich präsentieren. Unter www.unsereoriginale.de sind nähere Informationen zum Spezialitätenwettbewerb der Metropolregion Nürnberg und den Gewinnerprodukten zu finden, ebenso wie zur "Kulinarischen Landkarte", die demnächst auch an zentralen Stellen im Kreis Haßberge ausgelegt wird. red