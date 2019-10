Am Sonntag, 27.Oktober, gibt es in der Pfarrkirche in Oberleichtersbach einen Lebensbericht über Brüche, Leid, Tod, Freude und Segen und von Gott geführte Lebenslinien unter dem Motto "Unser Leben - in Gottes Hand". Mitwirkende sind der Rhöntrompeter Eddi Arnold und Rainer Ziegler an der Orgel. Beginn ist um 18 Uhr. sek